とちぎテレビ 2025年09月17日午後9時55分ごろ、トカラ列島近海を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 栃木県内では、震度1以上の揺れは観測されませんでした。 最大震度5弱を観測したのは鹿児島県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さはごく浅い。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．７と推定されます。 全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。 【震度5弱】 鹿