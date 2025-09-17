釧路市シビックプライド醸成長編映像制作実行委員会は2025年9月16日、記者会見を開き、釧路市を舞台にした映画を制作すると発表しました。 映画はゲームオタクの主人公が、世界的大ヒットゲームの次回作の舞台を釧路にしたいと、魅力を伝えながらロケ誘致を目指して奮闘する物語です。監督は「デスノート」シリーズで知られる金子修介さんで、脚本は「名探偵コナン」でデビューし、映画「夜明け