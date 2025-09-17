「陸上・世界選手権・男子やり投げ予選」（１７日、国立競技場）３大会連続出場のディーン元気（３３）＝ミズノ＝は決勝進出を逃した。試合後に腰椎を骨折していたことを明かし「恐怖心があった」と振り返った。「多分ずっと折れていた」と昨年の冬頃から痛みを抱えていたという。“手負い”の中でも競技を続け７月の日本選手権では８４メートル６６で自己ベストを更新。不屈の精神を見せていたが８月にフィンランドで検査し