甘〜いお洋服も好きだけど、この秋は大人っぽいコーデに挑戦したい！今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、海外映画に登場するマフィアの妻のスタイルが語源の「モブワイフコーデ＆アイテム」をご紹介。レオパード柄やレザー素材、ファーなどの強いオンナを演出できるアイテムが豊富です♡モブワイフ海外映画に登場する、マフィアの妻のスタイルが語源。危険と隣りあわせで生きる、強くて刺激的な女性たちの象徴といえるのが