このお話は、作者マミヤ(@mamiyang83)さんの夫が、会社の部下からHSP(繊細な人)であることを打ち明けられ、部下への接し方に思い悩んだ経験を元に描かれたお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『新入社員がHSPだと言ってきた』第1話をごらんください。 ある日、中間管理職の夫がリーダーを務めるプロジェクトに、一人の新入社員が配属されますが…。 ©mamiyang83 ©