◆ソフトボール▽ニトリＪＤリーグ第１１節戸田中央３―０太陽誘電（１５日、群馬・宇津木スタジアム）東地区１位の戸田中央が同７位の太陽誘電を３―０で下し、今季２１勝目（２敗）を挙げた。リーグによると、上位３チーム＋４位は東西で勝率が高いチームが進むポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。２０２１年東京五輪金メダリストで先発左腕・後藤希友（みう）が４回を投げ、４奪三振、被安打４の無失点に抑えた。５