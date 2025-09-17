◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）借金２７で最下位に沈むヤクルトが今季１２９戦目で力尽きた。３位巨人に敗れＣＳ進出の可能性が完全消滅。今季限りでの退任が決まっている高津臣吾監督は「残念ですというしかないでしょうね」と率直な思いを吐露した。残り１４試合に向けて「もうちょっとこう、ハツラツとやらないといけないですね。重い雰囲気の中で、下向いて打てなくて帰ってくるとかね。それは