◆プロボクシング▼スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）８回戦〇緑川創（ＴＫＯ４回２分２９秒）パッドヨッド・キアットチャルンシリタイ●（１７日、後楽園ホール）元キックボクシング世界王者で日本スーパーウエルター級１０位・緑川創（つくる、３８）＝ＥＢＩＳＵＫ’ｓＢＯＸ＝が、ボクシング転向４戦目をＫＯ勝利で飾った。タイのパッドヨッド・キアットチャルンシリタイ（３１）から４回に右フックで最初のダ