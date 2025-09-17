日本維新の会は17日、離党届を提出していた斉木衆議院議員ら3人に対して、除名処分にしたと発表しました。日本維新の会は17日、臨時の役員会を開き、斉木武志衆院議員、守島正衆院議員、阿部弘樹衆院議員の3人を除名処分にすることを決定しました。3人は今月8日に「与党入りの動き」や「改革姿勢が失われる」ことなどを理由に離党届を提出していましたが、党としては、慰留する時間を取るとして、対応を保留していました。中司幹事