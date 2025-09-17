◇セ・リーグ巨人4ー2ヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人は17日、敵地神宮でヤクルトに競り勝ち、連敗は2でストップ。65勝65敗3分けで勝率を再び5割に戻した。先発投手の戸郷は初回に2失点したものの、2回以降は修正し6回2失点で7勝目（8敗）。昨年9月以来となる自身3連勝を飾った。阿部慎之助監督（46）は戸郷について「途中、村上の時になんかやっとエンジンがかかってきたかな。最初からあれぐらい大胆にいってくれ