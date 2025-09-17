◇セ・リーグ中日0―1DeNA（2025年9月17日バンテリンD）中日先発のドラフト1位・金丸夢斗が1点に泣いて今季6敗目を喫した。同じサウスポーで「変化球と直球のコンビネーションが凄い。見習うところばかり」というDeNA・東と3度目の投げ合い。7回に味方の失策から1死三塁とし、その東のスクイズで均衡を破られた。プロ入り最多の122球の熱投。7回4安打1失点（自責0）で6三振を奪ったが、白星にはつながらず。「大胆に