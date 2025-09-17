「楽天３−２日本ハム」（１７日、楽天モバイルパーク）延長十一回の末に逆転負け。日本ハム・新庄監督は、２死一塁で斎藤がボイトに浴びた中堅フェンス直撃の決勝タイムリーを振り返り「（中堅の）五十幡君が捕れないなら、あれはあきらめもつきます」と話した。十一回の攻撃では１死一塁で代走に送った五十幡が、楽天・西垣のけん制に逆を突かれてアウトに。新庄監督は「あれはうまかったですね」と、まず相手投手のけん制