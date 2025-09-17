先ほど、鹿児島県十島村で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、津波の心配はありません。気象庁によりますと、午後9時55分ごろ、鹿児島県十島村で震度5弱を観測する強い地震がありました。震源はトカラ列島近海で、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。