１７日夜、鹿児島県・トカラ列島近海を震源とする地震が相次ぎ、午後９時５５分頃には同県十島村の諏訪之瀬島で震度５弱を観測した。同村で震度５弱の揺れとなるのは、７月７日に悪石島で観測して以来。気象庁によると、震源の深さは１キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・７と推定される。午後１０時頃には諏訪之瀬島で震度４を観測した。トカラ列島近海では６月２１日以降、地震が続発しており、震度１以上は２３０