「ヤクルト２−４巨人」（１７日、神宮球場）巨人が逆転勝ち。２位ＤｅＮＡとの１ゲーム差を死守した。阿部監督は試合後、山口寿一オーナーが来季続投を明言したことを問われ、「そう言っていただいたのでね。まずは２位を死守するためにまだまだ最後まで頑張りたいなと思います」とうなずいた。この日、山口オーナーは都内で行われたオーナー会議後に取材に応じ、阿部監督について「来年もちろん、阿部監督で立て直してもら