「楽天３−２日本ハム」（１７日、楽天モバイルパーク）楽天が２試合連続のサヨナラ勝ちで３連勝。同点の延長十一回２死一塁で、ボイトが中堅フェンス直撃のサヨナラ打を放った。１点を追う三回１死三塁で太田が同点の左犠飛。同点の四回１死一、二塁では浅村が左翼線へタイムリー二塁打を放ち２−１と勝ち越した。先発の内は７回６安打１失点の好投。４三振を奪い無四だった。２番手の西口が、２−１の八回に日本ハム・レ