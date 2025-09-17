◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが先発全員の17安打11得点で乱打戦を制した。2、3回と2イニング連続で打者一巡の猛攻を繰り広げた。先発のリバン・モイネロが5回1失点で11勝目。杉山一樹がリーグトップタイの27セーブで締めくくった。4連勝で優勝マジックを10とした。一時は10点のリードを奪ったが、3点差まで迫られ、最後は守護神の杉山まで投入した。小久保裕紀監督は「杉山もまさか出