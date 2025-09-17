九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は17日、福岡県春日市のオクゼン不動産ベースボールスタジアムで雨天延期となっていた第3週第2日の残り1試合があり、久留米大が福岡大に2―1で競り勝った。ともに2勝4敗。