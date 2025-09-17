気象庁によりますと、17日午後9時55分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、十島村の諏訪之瀬島で震度5弱の揺れを観測しました。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。また、午後10時ごろにも地震があり、諏訪之瀬島で震度4の揺れを観測しました。十島村によりますと、これまでに被害の情報は入っていません。