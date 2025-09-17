明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆今日は散歩にツキがあり。携帯のメールを打ちながら歩くのはやめて周りの景色をよく観察しましょう。今まで見落としていた、面白い物に出会えそう。B型の運勢……★★★★☆内面も外見も、理想の自分に近づくためのよい方法が見つかる暗示。今日は自分磨きに徹したい一日です。O型の運勢……★☆☆☆☆