■東京2025世界陸上男子200m予選（17日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子200mの予選が行われ、鵜澤飛羽（22、JAL）が20秒39（＋0.0m）の組3着で2大会連続となる準決勝進出を決めた。レース直後のインタビューで鵜澤は「場の空気に飲み込まれないようにと思いながら、ほぼ泣きながら走っていました。うれしくて」と予選を振り返った。アニメ好きの鵜澤はスタート前の選手紹介で人気漫画「