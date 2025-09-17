気象台は、午後10時11分に、大雨警報（土砂災害）を新庄市に発表しました。また洪水警報を鶴岡市、新庄市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・新庄市に発表 17日22:11時点庄内、最上では、18日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。庄内では、17日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□大雨警報・土砂災害18日明け方にかけて警戒・浸水17日夜