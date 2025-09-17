グレーチングやブロンズ像の盗難などが相次ぐ新潟県上越市で9月16日、再び盗難被害が発覚。盗まれていたのは公園に設置してあった“ステンレス製の車止め”でした。 グレーチングやブロンズ像など金属を狙った盗難被害が相次いでいる上越市。【記者リポート】「北陸道上越ICからほど近いこちらの場所でも、グレーチングの窃盗被害が確認されています」NSTが6月に取材していた場所で、グレーチング6