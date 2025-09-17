日本維新の会は、離党届を提出した守島正衆院議員ら3人の議員を除名処分とすることを決めました。日本維新の会の守島正衆院議員、斉木武志衆院議員、阿部弘樹衆院議員の3人は、今月8日、党運営への不満などを理由に離党届を提出していました。離党届の扱いについて藤田共同代表は同じ日、「1週間ほど時間をとったうえで、扱いを協議する」などと述べ、3人を慰留する考えを示していました。日本維新の会中司宏 幹事長「党の