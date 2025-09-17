「施政報告」後に記者会見する香港政府トップの李家超行政長官＝17日、香港（共同）【香港共同】香港政府トップの李家超行政長官は17日、立法会（議会）で施政方針演説に当たる「施政報告」を行い、中国本土からの労働者受け入れの規制を強化すると表明した。中国人労働者が増え、市民の間で香港人の雇用に影響があるとの不満がある。愛国教育を積極的に推進する方針も示した。李氏によると、飲食店で中国人を雇う条件を厳格化