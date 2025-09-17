ソフトバンク１１―８西武（パ・リーグ＝１７日）――ソフトバンクが先発全員安打で４連勝。１点を追う二回に打者１１人の猛攻で一挙７点を奪って逆転し、三回にも打者一巡の攻撃でリードを広げた。西武は４連敗。◇ロッテ２―１オリックス（パ・リーグ＝１７日）ロッテが連敗を３で止めた。同点の九回、内野ゴロ（記録は野選）の間に勝ち越した。２番手の広池がプロ初勝利。オリックスは頓宮のソロの１点のみに終わった。◇