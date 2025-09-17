シンガー・ソングライターの藤井 風さん（28）の最新アルバム『Prema』が、17日発表の『オリコン週間デジタルアルバムランキング』で1位を獲得。前週9月15日付に続き、2週連続の1位となりました。同ランキングにおいてソロアーティストが2週連続で1位を獲得するのは今年度初。宇多田ヒカルさんの『SCIENCE FICTION』以来、1年5か月ぶりとなりました。また、最新の『オリコン週間デジタルアルバムランキング 』では、5位に藤井さん