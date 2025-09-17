住宅着工件数（8月）21:30 結果130.7万件 予想136.7万件前回142.9万件（142.8万件から修正）（住宅着工件数) 結果-8.5% 予想-4.4%前回3.4%（5.2%から修正）（住宅着工件数・前月比) 結果131.2万件 予想137.1万件前回136.2万件（住宅建築許可件数) 結果-3.7% 予想0.7%前回-2.2%（住宅建築許可件数・前月比)