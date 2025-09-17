◆イースタン・リーグ西武０―１巨人（１７日・ベルーナドーム）巨人の又木鉄平投手がプロ初登板の地で好投した。先発で登板して６回３安打無失点、４奪三振の内容にも反省の弁。「結果として０で良かった反面、リズムが悪かった。守備からリズムを作るという面では、先発の責任を果たせなかった」と厳しい表情で話した。プロ１年目の２４年６月１日、交流戦・西武戦（ベルーナドーム）で先発してプロ初登板。６回２安打無失