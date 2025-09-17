米１０年債利回りは４．０２４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:35）（%） 米2年債 3.514（+0.010） 米10年債4.024（-0.004） 米30年債4.631（-0.017） ドイツ2.675（-0.018） 英国4.620（-0.019） カナダ3.141（-0.009） 豪州4.221（+0.001） 日本1.591（-0.003） ※米債以外は10年物