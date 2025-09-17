◆世界陸上第５日（１７日、国立競技場）男子やり投げ予選が行われ、日本勢の３人はいずれも予選落ちした。１８日の決勝進出の条件は予選通過ライン（８４メートル５０）を超えた選手全員と、予選通過ラインが１２人に満たなかった場合、上位１２人。日本歴代２位（８７メートル１６）で世界トップレベルの記録を持ち、メダル獲得も期待された崎山雄太（愛媛競技力本部）は７７メートル６１の全体２９位で予選敗退した。日