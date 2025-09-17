ドル円のピボットは１４６．４４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値146.42高値146.68安値146.21 147.13ハイブレイク 146.91抵抗2 146.66抵抗1 146.44ピボット 146.19支持1 145.97支持2 145.72ローブレイク ユーロ円 現値173.35高値173.85安値173.09 174.53ハイブレイク 174.19抵抗2 173.77抵抗1 173.43ピボット 173.01支持1