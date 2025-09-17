◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人がヤクルトに逆転勝利し、連敗を２で止めた。先発の戸郷翔征投手（２５）は初回に２失点も、その後は５四球と制球に苦しみながら粘り、６回まで０を並べ７勝目。打線は２点を追う２回、リチャード内野手（２６）が得意の神宮で奥川から同点の１１号２ラン。３回、泉口の犠飛で勝ち越した。８回を抑えた大勢が球団新の５０ホールドポイントに到達し、試合を締めたマル