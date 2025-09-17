◇セ・リーグ巨人4ー2ヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人は17日、敵地神宮でヤクルトに競り勝ち、連敗は2でストップ。65勝65敗3分けで勝率を再び5割に戻した。この日の試合前、山口寿一オーナーが都内ホテルで行われたオーナー会議に出席後に取材に対応。3年契約で就任2年目の阿部監督の続投について「来年ももちろん、阿部監督で立て直してもらうということですね」と明言した。阿部慎之助監督（46）は「そう言ってい