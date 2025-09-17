気象庁によりますと17日午後10時0分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、鹿児島十島村となっています。震源地はトカラ列島近海。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。