午後9時55分頃、九州地方で震度5弱の地震がありました。津波の心配はありません。【映像】鹿児島・十島村で震度5弱震源：トカラ列島近海震源の深さ：ごく浅い規模：M4.7今後の情報に注意してください。（ANNニュース）