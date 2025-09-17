【ワシントン共同】米商務省が17日発表した8月の住宅着工件数（速報、季節調整済み）は年率換算で前月（改定後）より8.5％減の130万7千戸だった。3カ月ぶりのマイナスで、136万5千戸程度と見込んだ市場予想を下回った。主力の一戸建ては7.0％減の89万戸。集合住宅も大きく減少した。全体の着工件数の前年同月比は6.0％減だった。地域別では、最大市場の南部が前月比21.0％減。中西部も10.9％減った。一方、西部は30.4％、北