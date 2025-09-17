11回、楽天・ボイトにサヨナラ二塁打を許し引き揚げる日本ハム・斎藤＝楽天モバイルパーク日本ハムがサヨナラ負けを喫し、連勝が3でストップした。2―2の延長十一回に4番手の斎藤がボイトに決勝の二塁打を許した。八回にレイエスのソロで同点とし延長戦に持ち込んだが、救援投手が踏ん張れなかった。楽天は3連勝。