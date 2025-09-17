King & Prince高橋海人似の25歳イケメン美容師が、Number_i・平野紫耀似の29歳イケメンとキンプリのライブ会場を訪れ、ファンが大パニックに。その実際の映像にみちょぱらが驚く一幕があった。【映像】高橋海人似の25歳イケメン美容師＆平野紫耀似の29歳イケメン（アップあり）ABEMAにて9月14日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#87では、人気企画の第3弾「マスクの下は似ている？ 似ていない？ スターに似過ぎと話題の