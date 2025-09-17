午後9時55分ごろ、九州地方で震度5弱を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源地はトカラ列島近海、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは、4.7と推定されます。各市町村の震度です。震度5弱が、鹿児島県十島村となっています。再び強い揺れがあるかもしれませんので、崩れやすい物や落ちて来やすい物がないか、確認して下さい。ガス、電気なども確認し