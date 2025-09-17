（プラハ中央社）二胡や琵琶といった中国伝統楽器で合奏する「国楽」の団体、台湾国楽団（ナショナルチャイニーズオーケストラ台湾）が9日から15日にかけ、チェコ公演を行った。現地の博物館で行われた式典やコンサートで演奏を披露し、台湾文化の魅力をチェコの人々に伝えた。一行は11日、プラハの国立博物館で始まった、国立故宮博物院の収蔵品を展示する特別展の開幕式に登場。台湾の宗教行事を題材にした曲や民謡などの他、ア