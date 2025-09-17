ヴィッセル神戸は９月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第１節で、中国の上海海港と浦東フットボール・スタジアムで対戦している。敵地でのゲームでも、序盤からアグレッシブに戦う神戸は19分、先制に成功する。敵陣の左サイドから仕掛ける流れで、ゴール前で粘った大迫勇也からのパスをボックス手前で受けたエリキが、右足を振り抜く。強烈なシュートをゴール左に突き刺した。 試合