９月１６日、札幌市白石区の交差点で自転車に乗っていた男性がクレーン車にはねられ死亡する事故がありました。警察はクレーン車を運転していた札幌市白石区の会社員の男を過失運転致死の疑いで逮捕しました。事故現場に手向けられた飲み物やパン。１６日にこの場所で悲惨な事故が起きました。事故があったのは札幌市白石区東米里の交差点です。１６日午後３時半ごろ、通行人から「自転車がぐちゃぐちゃになっている。