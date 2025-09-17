アニメーション映画の細田守監督・最新作『果てしなきスカーレット』（11月21日公開予定）の新たな声優キャストとして、声優の宮野真守さん、津田健次郎さん、羽佐間道夫さん、古川登志夫さんが発表されました。映画は、父を殺された王女・スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語。芦田愛菜さんが、中世の王女・スカーレットを演じ、岡田将生さんが、旅をともにする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を演じます。映画は、