気象庁によりますと17日午後9時55分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは、鹿児島十島村となっています。震源地はトカラ列島近海。震源の深さはごく浅い。地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。