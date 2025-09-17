北山宏光さん（40）が主演する長編実写ゲーム『AKIBA LOST』のメインビジュアルが17日に公開されました。さらに、北山さんと共に作品を盛り上げるメインキャストもコメントをよせました。『AKIBA LOST』は、日本テレビ、日テレ アックスオン、イザナギゲームズの業界を超えた制作チームが手がけたサスペンスゲーム。未解決事件をテーマにした新作ゲームの開発発表を機に、不可解な失踪事件が起こり始め、プレーヤーは、主人公と6人