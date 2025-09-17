「楽天３−２日本ハム」（１７日、エスコンフィールド）日本ハムが今季７度目のサヨナラ負け。連勝は３で止まった。この日勝った首位ソフトバンクとのゲーム差が３・５に広がった。延長十一回に４番手の斎藤が２死一塁でボイトに中堅フェンス直撃の決勝打を浴びた。先発の伊藤は７回６安打２失点。１点リードの三回に武藤の左犠飛で同点とされると、四回は浅村に左翼線への適時二塁打を浴び、勝ち越しを許した。味方が八回