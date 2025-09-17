「楽天−日本ハム」（１７日、楽天モバイルパーク）２−２の延長十一回１死一塁、日本ハムの代走・五十幡が痛恨のけん制死となった。この回１死で郡司が中前打。新庄監督は代走に俊足の五十幡を送った。次打者・清宮に１ボール２ストライクの場面で、投手の西垣が一塁けん制。逆をつかれた五十幡が慌てて手から戻ったが間に合わず、タッチアウトとなった。ベンチの新庄監督は表情を変えずにグラウンドを見つめた。