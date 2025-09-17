20日にU等々力で行われるサッカーJ1の“多摩川クラシコ”に向け、川崎FのDFファンウェルメスケルケン際（31）とFC東京のMF遠藤渓太（27）が17日、川崎Fのクラブハウスで合同会見に臨んだ。いずれも加入2年目でファンウェルメスケルケンは「クラシコというだけあって、スタジアムの雰囲気は素晴らしい。負けてはいけない感覚」と強調。対戦4連敗中のFC東京は最近3試合で0―3の完敗が続き、遠藤は「ふがいない。1点を取ると展開