ソフトバンクはドラフト4位・宇野真仁朗内野手（19＝早実）が、都内の病院で「左尺側手根伸筋腱腱鞘再建術」と「左三角線維軟骨複合体縫合術」を受けたと発表した。競技復帰まで4〜6カ月の見込み。宇野は7月には右肘のじん帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受けていた。